المسابقات: لم يفرض أي ناد سلطته علينا.. وتأجيل القمة "خارج إرادتنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسام الزناتي، مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عدم فرض أي ناد بالدوري المصري سلطته على اللجنة، مشيرًا إلى أن تأجيل لقاء القمة جاء لظروف خارجة عن إرادتهم.

وقال الزناتي، في تصريحات لـ"أون سبورت": "إدارة المسابقات أعتبر أهميتها في ضرورة فرض الشخصية، ولم يحدث أن أي ناد فرض سلطته علينا سواء في عقوبة أو شيء آخر".

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وأضاف: "لو كان لدينا نية في تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لقمنا بعمل قرعة الدوري موجهة منذ البداية ووضعت لقاء القمة في آخر جولة من الدور الأول للمسابقة".

وأتم: "تأجيل اللقاء جاء لظروف خارجة عن إرادتنا، فكرت في الرحيل بمجرد علمي بوجود نية للتأجيل، شعرت أن القرار ضرب المسابقة في مقتل، لأن ما صفق لنا الناس له بالبداية لم يتحقق".

يُذكر أن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة القمة التي كان مقررا لها في أكتوبر الماضي بناء على تعليمات أمنية، وتحدد لها يوم 19 من شهر فبراير المقبل، قبل أيام من تجدد المواجهة في السوبر المصري.