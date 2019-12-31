النشرة الرياضية.. موعد السوبر المصري.. وصلاح يتفوق على فاردي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد يوم الإثنين عددا من الأحداث الرياضية، والتي جاء أبرزها الكشف عن ملامح ميركاتو الأهلي والزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، بجانب معاقبة الإسماعيلي لباهر المحمدي مدافع الفريق، بالإضافة إلى إصدار قرارات جديدة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة.
وجاءت أبرز أخبار الإثنين كالتالي:
مقعد وحيد ومنافسة ثلاثية.. كيف يفكر فايلر في قائمة الأهلي بعد صفقات يناير؟
الاستبدال ينقذه.. خطأ الزمالك بقيد 6 لاعبين رحلوا يضعه في ورطة بانتقالات يناير
"ثنائي آخر في الصورة".. مصدر يوضح لمصراوي حقيقة حسم الأهلي لصفقة إليكي
باهر المحمدي يرد لمصراوي على حقيقة إحالته للتحقيق بعد المطالبة بالاحتراف
"الراجل يمنعني".. مرتضى يرد على قرار الانضباط ويكشف رسالته للاعبين لتجنب السحر
صلاح ضمن قائمة ديلي ميل لأفضل 30 لاعبًا في العقد الأخير
مصدر في اتحاد الكرة لمصراوي: "فيفا" طلب رد الزمالك على شكوى النقاز
مصدر باتحاد الكرة يحدد موعد ومكان السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
رسميا.. الإسماعيلي يعاقب باهر المحمدي
اتحاد الكرة يلغي عقوبة فرج عامر ضمن 7 قرارات انضباطية
مرتضى منصور يكشف تفاصيل برنامجه على قناة الزمالك الجديدة
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