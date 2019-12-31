مرتضى منصور يرد.. هل ينتقل عبدالله السعيد إلى الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف مرتضى منصور، رئبيس نادي الزمالك، عن رغبته في ضم عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، مشيرًا إلى أنه أراد التعاقد معه عندما كان لاعبا في صفوف النادي الأهلي.

وقال مرتضى، في تصريحات هاتفية لقناة "أون سبورت" اليوم الإثنين: "أتمنى عبدالله السعيد في الزمالك، إنه لاعب مميز وملتزم في الملعب وخارجه".

وأضاف: "أردت التعاقد معه الموسم الماضي لأنني كنت في حاجة فنية إليه وليس كيدًا في الأهلي".

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وأتم رئيس الزمالك قائلا: "أهلا بعبدالله في الزمالك إذا كان لديه رغبة في ذلك، هناك علاقة مميزة تربطنا مع نادي بيراميدز خلال الوقت الحالي".

ورحل عبدالله السعيد عن الأهلي الموسم الماضي بعد أزمة توقيعه للزمالك، وانضم على سبيل الإعارة إلى نادي كوبس الفنلندي قبل أن ينتقل إلى أهلي جدة السعودي ومنه إلى بيراميدز في صفقة مفاجئة.

ونشر الزمالك في مؤتمر صحفي يوم 17 مارس 2018 صور توقيع السعيد على عقود الانضمام للفريق الأبيض، ورد السعيد مبلغ 40 مليون جنيه الذي حصل عليه مقدم تعاقده في يونيو 2018.

يُذكر أن عقد صاحب الـ34 عاما، الذي يفصله هدف وحيد عن دخول نادي المائة في الدوري المصري، ينتهي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري (2019-2020) بعد انتقاله للفريق بشهر يناير الماضي.