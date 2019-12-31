الإسماعيلي يستبعد باهر المحمدي من مواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة أدهم السلحدار قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري المصري، والتي شهدت استبعاد باهر المحمدي مدافع الفريق بعد إعلان رغبته في الرحيل عن الدراويش.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من المسابقة المحلية.

ولم تشهد القائمة أية تغييرات عن مواجهة الاتحاد السكندري، باستثناء استبعاد باهر المحمدي وانضمام محمد عمار بدلا منه لأسباب تأديبية، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للإسماعيلي.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي.

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الدفاع: محمود البدري – أحمد أيمن – أسامة إبراهيم – إبراهيم أبواليزيد – محمد عمار – محمد هاشم.

الوسط: محمود دونجا – محمد مخلوف – عماد حمدي – محمد بيومي – بيكيتي سيلفا – همام طارق – عبدالرحمن مجدي – محمد حمدي زكي – محمد صادق.

وفي الهجوم: حازم مرسي – محمد الشامي – وجيه عبدالحكيم.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان قرر توقيع عقوبة مالية قدرها 200 ألف جنيه مصري، بسبب عدم امتثال اللاعب للتحقيق الذي كان مقررًا له اليوم، الإثنين.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل حاليا المركز التاسع في الدوري المصري برصيد 13 نقطة من عشر مباريات، بينما يأتي إنبي في المرتبة الثامنة برصيد 14 نقطة من نفس عدد المباريات.