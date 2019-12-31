مرتضى منصور يكشف تفاصيل برنامجه على قناة الزمالك الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيطل على قناة الزمالك الجديدة عبر برنامج سيذاع خلال 4 أيام طوال الأسبوع.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة اون سبورت:" إن قناة الزمالك المقرر أن تخرج للنور قريبا ستكون حيادية ولا تحمل أي نوع من التعصب.

وأضاف، أن الاختلاف بين الأشخاص وارد، لكن ستظل الاحترام متبادل بين الكيانات موجودة.

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وتابع:" ادعو الجماهير لمتابعة قناة الزمالك والتي ستكون هدفها هو نبذ التعصب بين الجماهير وستتحلى بالكثير من الحيادية بين الأندية".

وأوضح، أن البعض طالبه بضرورة تقديم برنامج تلفزيوني عبر قناة الزمالك طوال الاسبوع ولكن بعد مشاورات توصل إلى أن البرنامج سيذاع فقط خلال 4 أيام أسبوعيا.

وأتم تصريحاته:" البرنامج الخاص بي عبر قناة الزمالك سيكون سياسي وقانوني وفني ورياضي وسيذاع خلال 4 أيام اسبوعيا".