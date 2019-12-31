الأفريقي يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات الأهلي لضم الشماخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
كشف منوبي الطرودي، الكاتب العام بنادي الأفريقي التونسي والمسئول عن تحرير عقود اللاعبين، أن ناديه لم يتلق أي عروض من النادي الأهلي لضم المهاجم ياسين الشماخي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
وقال الطرودي، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين: "عقدنا جلسة مع الشماخي لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الكروي الحالي ووافق اللاعب من حيث المبدأ على الاستمرار مع النادي في السنوات القادمة".
وأضاف: "عقب الانتهاء تماما من رأس السنة سيتم الجلوس مع اللاعب للاتفاق على كافة الأمور المالية، ومن ثم توقيعه على عقود جديدة مع النادي في ظل الرغبة القوية في استمراره والاستفادة من جهوده".
وكانت تقارير صحفية أكدت أن الأهلي مهتم بالتعاقد مع الشماخي، ويضعه كخيار ثان في حالة فشل التفاوض مع نادي لوزيرن السويسري لضم مهاجمه النيجيري بليسنج إليكي.
يُذكر أن تعاقد الشماخي (24 عاما) ينتهي تعاقده مع الأفريقي بنهاية الموسم الجاري (2019-2020).
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