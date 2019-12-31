خلال ساعات.. محمود الخطيب يطير الي السعودية لأداء مناسك العمرة

يغادر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اليوم الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك العمرة. أداء مناسك العمرة. ومن المرجح أن يقوم الخطيب بأداء العمرة قبل العودة إلى مصر لحسم بعض الملفات قبل السفر من جديد إلى فرنسا يوم 25 يناير المقبل . العمرة قبل العودة إلى مصر لحسم بعض الملفات قبل السفر من جديد إلى فرنسا يوم 25 يناير المقبل .

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