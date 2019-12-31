انطلاق قناة الزمالك تستدعي الفرحة الغائبة لعشاق الفارس الأبيض

تصدر هاشتاج الزمالك، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن أعلن رسميًا إنطلاق قناة نادي الزمالك، والتي طال إنتظارها من عشان الفارس الأبيض .

يذكر أن الجهات الأمنية وافقت على انطلاق قناة الزمالك وتمت مخاطبة الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج

الإعلامي بموافقة الأمن استعدادا لظهور القناة خلال الأيام القليلة المقبلة .

في ذات الصدد، نشر تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، برومو قناة الزمالك التي

من المقرر إطلاقها قريبًا.

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وتضمن البرومو أغنية "زملكاوي" تضمنت كلمات "الزمالك هو الحياة.. الزمالك عشقي الوحيد"، كما تضمن البرومو لقطات للاعبي الزمالك وجماهيره، بالإضافة إلى حازم إمام أحد النجوم التاريخيين للنادي، قائلًا: "قريبًا إن شاء الله".

وأعرب الزمالكاوية عبر حساباتهم بمواقع التواصل، عن فرحتهم الكبيرة لإنطلاق قناة النادي، التي تبرز مسيرة النادي للجمهور وإذاعة المبارايات خلال الدوري .