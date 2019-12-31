الارشيف / اخبار الرياضه

مرتضى منصور يكشف ملفات يناقشها اتحاد الكرة بنادي الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن ناديه سيستضيف اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الآربعاء المقبل، لمناقشة العديد من الملفات الهامة.

 

وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية :"سوف يتم مناقشة العديد من الملفات الهامة،

خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، على رأسها اللائحة"، مضيفا :"هناك بعض البنود في اللائحة نرغب في تغييرها، مثل نجاح القائمة بأكملها، هذا لا يحدث سوى في انتخابات مجلس الشعب".

 

Advertisements

وأضاف :"يجب أيضا منح الحرية للاعلاميين نزول الانتخابات"، مؤكدا :"اذا تم منع الاعلاميين من نزول الانتخابات، من باب أولى منع أعضاء مجلس الشعب، من دخول انتخابات الاندية"ّ.

 

وتابع :"سنخرج من اجتماع الاربعاء، بمجموعة من القرارات او سحب الثقة من اللجنة المؤقتة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يكشف ملفات يناقشها اتحاد الكرة بنادي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا