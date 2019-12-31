مرتضى منصور يكشف ملفات يناقشها اتحاد الكرة بنادي الزمالك

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن ناديه سيستضيف اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الآربعاء المقبل، لمناقشة العديد من الملفات الهامة.
وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية :"سوف يتم مناقشة العديد من الملفات الهامة،خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، على رأسها اللائحة"، مضيفا :"هناك بعض البنود في اللائحة نرغب في تغييرها، مثل نجاح القائمة بأكملها، هذا لا يحدث سوى في انتخابات مجلس الشعب".
وأضاف :"يجب أيضا منح الحرية للاعلاميين نزول الانتخابات"، مؤكدا :"اذا تم منع الاعلاميين من نزول الانتخابات، من باب أولى منع أعضاء مجلس الشعب، من دخول انتخابات الاندية"ّ.
وتابع :"سنخرج من اجتماع الاربعاء، بمجموعة من القرارات او سحب الثقة من اللجنة المؤقتة".
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