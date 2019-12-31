مرتضى منصور: الزمالك في حاجة لمهارات عبدالله السعيد ونسعى لضمه

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه يتمنى التعاقد مع عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال مرتضى، في تصريحات تلفزيونية :"أتمنى انضمام عبدالله السعيد، إلى ناديالزمالك، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، فهو لاعب مميز، وحال التعاقد معه سيكون اضافة قوية للفريق"ّ
وتابع:"إذا رحب عبدالله السعيد،بالانضمام للزمالك، ورحب مسئولي بيراميدز ببيع اللاعب، بالتأكيد سنسعى لضمهفي يناير المقبل"، مؤكدا أن علاقته جيدة مع رجال الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز، وجمعته معه مكالمة هاتفية منذ يومين للحديث عن بعض الأمور.
وأشار :"منذ موسم ونصف الموسم، كنا نرغب في التعاقد مع السعيد، لحاجة الفريق لخدماته الفنية، وليس من أجل استفزاز النادي الأهلي".
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