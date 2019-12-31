رسميًا.. الشباب السعودي يطالب بضم فرجاني ساسي من الزمالك

أكدت صحيفة صدى السعودية في تقرير لها اليوم أن نادي الشباب طلب رسميًا ضم النجم التونسي فرجاني ساسي من صفوف الزمالك وذلك ضمن خطة الليوث

لدعم الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري .

وقال الصحيفة أن إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور قامت بمناقشة

العرض لتحديد إمكانية التفريط في خدمات اللاعب من عدمه، بعد العودة إلى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق .

وشددت الصحيفة أن النادي الأبيض لم يعلن موقفه النهائي من العرض المقدم حتى الآن .