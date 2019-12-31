رسميًا.. الشباب السعودي يطالب بضم فرجاني ساسي من الزمالك

أكدت صحيفة صدى السعودية في تقرير لها اليوم أن نادي الشباب طلب رسميًا ضم النجم التونسي فرجاني ساسي من صفوف الزمالك وذلك ضمن خطة الليوثلدعم الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري .
وقال الصحيفة أن إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور قامت بمناقشةالعرض لتحديد إمكانية التفريط في خدمات اللاعب من عدمه، بعد العودة إلى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق .
وشددت الصحيفة أن النادي الأبيض لم يعلن موقفه النهائي من العرض المقدم حتى الآن .
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