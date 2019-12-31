الغردقة تستعد لاستقبال الحدث الأفضل في ٢٠١٩

تزينت مدينة الغردقة لاستقبال الحدث الأهم لكرة القدم الأفريقية، حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الأفضل لعام ٢٠١٩ لاختيار أحسن لاعب أفريقي، والذي يقام في سهل حشيش بالغردقة يوم ٧ يناير المقبل.

وبتعاون كبير من محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، تم تزيين كافة شوارع الغردقة والطرق المؤدية إلى منتجع سهل حشيش مع انتشار أعلام الاتحاد الأفريقي والمسابقة بجميع شوارع الغردقة، بجانب تزيين مطار الغردقة بالأعلام وتغيير ديكوراته بالكامل بلافتات

الترحيب بضيوف حفل الجائزة العالميين، مع التأكيد على تسهيلات لجميع القادمين من أجل الحفل.

وأكد الخبير السياحي العالمي كامل أبو علي، أن الجهد الكبير من كافة الأطراف لإنجاح الحفل ولفت أنظار العالم يشكل سيمفونية رائعة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى، معربا عن ثقته بأن حفل الأفضل هذا العام سيكون بالفعل الأفضل والأروع والأجمل في التاريخ

بفضل الترتيبات عالية المستوي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر هذا الحفل بعد مرور ٢٧ عامًا على انطلاق الجائزة، ويقام الحدث وسط اهتمام عالمي وأفريقي منقطع النظير حيث تقوم بنقل فعاليات الحفل مباشرة أكثر من ١٥٠ قناة عالمية ومن المتوقع أن يتابعه حوالي ١,٢ مليار شخص حول العالم وسط حالة من الترقب للفائز بحائزة أفضل لاعب أفريقي لعام ٢٠١٩ والتي يتنافس عليها ثلاثة من أشهر اللاعبين الأفارقة وهم النجم المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني، كما يتنافس النجم المصري طارق حامد على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.