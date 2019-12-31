تعرف على ترتيب دوري سوبر السلة بعد الجولة الرابعة

اختتمت اليوم الاثنين منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري سوبر السلة والتي يحتل فيها الاتحاد السكندري الصدارة بقيادة أحمد مرعي المدير الفني للفزيق. وحقق فريق كرة السلة بنادي سبورتنج على مضيفه الأهلي، وبهذا الفوز حصل سبورتنج على نقطتين، ليرتفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس، ونال الأهلي نقطة وحيدة ليصبح رصيده 7 نقاط في المركز الثاني. نقطتين، ليرتفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس، ونال الأهلي نقطة وحيدة ليصبح رصيده 7 نقاط في المركز الثاني. وفي نفس الجولة، فاز الزمالك على فريق طلائع الجيش، ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الرابع، فيما أصبح رصيد فريق طلائع الجيش 5 نقاط في المركز السادس. ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الرابع، فيما أصبح رصيد فريق طلائع الجيش 5 نقاط في المركز السادس. وجاء الترتيب كالتالي.. الاتحاد السكندري 8 نقاط الجزيرة 7 نقاط الأهلي 7 نقاط الزمالك 7 نقاط طلائع الجيش 5 نقاط سموحة 5 نقاط سبورتنج 5 نقاط مصر للتامين 4 نقاط

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