حقق الفريق الاول لكرة السلة بنادي الجزيرة الفوز على مصر للتأمين اليوم الإثنين في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري سوبر السلة. منافسات الجولة الرابعة من دوري سوبر السلة. وانتهت المباراة بفوز الجزيرة بنيجة 82 مقابل 43 للمصر للتأمين . وخاض الجزيرة مباريات في الدوري حقق الفوز ثلاثة وتلقي هزيمة واحدة، بينما خاض مصر للتأمين 4 وتلقى فيهم الهزيمة . مقابل 43 للمصر للتأمين . وخاض الجزيرة مباريات في الدوري حقق الفوز ثلاثة وتلقي هزيمة واحدة، بينما خاض مصر للتأمين 4 وتلقى فيهم الهزيمة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزيرة يهزم مصر للتأمين في دوري السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.