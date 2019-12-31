الجزيرة يهزم مصر للتأمين في دوري السلة

حقق الفريق الاول لكرة السلة بنادي الجزيرة الفوز على مصر للتأمين اليوم الإثنين في المباراة التي جمعت بينهم ضمنمنافسات الجولة الرابعة من دوري سوبر السلة.
وانتهت المباراة بفوز الجزيرة بنيجة 82مقابل 43 للمصر للتأمين . وخاض الجزيرة مباريات في الدوري حقق الفوز ثلاثة وتلقي هزيمة واحدة، بينما خاض مصر للتأمين 4 وتلقى فيهم الهزيمة .
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