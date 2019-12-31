للعام الثالث علي التوالي.. هازارد أفضل لاعب في بلجيكا

حصد ادين هازارد نجم فريق ريال مدريد الإسباني جائزة أفضل لاعب بلجيكي بناء علي الاستفتاء الذي أجراه الاتحاد البلجيكي لكرة القدم. وحصد هازارد الجائزة للعام الثالث علي التوالي بعد نجاحه في قيادة منتخب بلاده للتأهل الي نهائيات كأس الامم الاوروبية، بجانب فوزه بلقب الدوري الاوروبي مع فريقه السابق الدوري الاوروبي مع فريقه السابق تشيلسي وكان هازارد البالغ من العمر 28 عاما قد انتقل من تشيلسي إلى ريال مدريد الصيف الماضي، في صفقة قدرت بـ100 مليون يورو.

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