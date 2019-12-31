تعرف علي أبرز قرارات مجلس الأهلي في إجتماع اليوم

إعتمد مجلس إدارة الأهلي عدة قرارات في اجتماعه الذي عقد في فرع النادي بالشيخ زايد برئاسة محمود الخطيب اليوم.

وجاء في مقدمة قرارات مجلس الأهلي بقيادة الخطيب اعتماد اعتماد سفر حمدي فتحي، لاعب الفريق إلى ألمانيا خلال الفترة من 17 يناير إلى 15 فبراير المقبل، برفقة الدكتور عبد المجيد إبراهيم، أخصائي العلاج الطبيعي، وذلك لاستكمال برنامجه العلاجي بعد معاناته من

الإصابة بغضروف الركبة.

كما تم اعتماد سفر لاعب الأحمر محمود محمود في الفترة من 5 يناير إلى 3 فبراير المقبل لاستكمال التأهيل حيث يعاني من قطع في الرباط الصليبي.

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واعتمد مجلس الأهلي التعاقد مع اللاعب التونسي إسكندر زايد لتدعيم فريق اليد، وتمت الموافقة على التعاقد مع عمرو علاء زهران،

لاعب كرة السلة تحت ٢٠ سنة بالنادي، لمدة 4 مواسم، والموافقة على تجديد التعاقد مع الكابتن عمرو الهمشري مدير جهاز التنس.

وإقامة معسكر إعداد لفريق الطائرة رجال بالسعودية، تتخلله عدة مباريات مع نادي الوحدة السعودي في الفترة من 8 إلى 15 فبراير المقبل، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية، التي تنطلق في مصر، اعتبارًا من يوم 18 فبراير المقبل.

والسماح باحتراف محمود فتحي مصطفى كامل، لاعب تنس الطاولة، في نادي «تي آي سي» الألماني لموسم 2019-2020، لزيادة الاحتكاك.

