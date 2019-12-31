رياضة | برايتون ضد تشيلسي.. ابراهام يقود التشكيل المتوقع للبلوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برايتون ضد تشيلسي.. ابراهام يقود التشكيل المتوقع للبلوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب فالمر مباراة منتطرة ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، تجمع بين برايتون صاحب الأرض والجمهور ونظيره تشيلسي، فى لقاء سيقوده الحكم ستيوارت اتويل، فى مباراة يسعي البلوز لتحقيق الفوز للإستمرار فى المنافسة على المربع الذهبي ومطاردة مانشستر سيتي وليستر سيتي بينما برايتون يسعي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام تشيلسي لتحسين مركزهم بجدول الترتيب.

موعد مباراة تشيلسي ضد برايتون

يحل فريق تشيلسي ضيف ثقيل على برايتون ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام الثانية ونصف بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوقيت السعودية والرابعة ونصف بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد برايتون

بلاقي فريقي برايتون وتشيلسي ضمن مباريات الجولة الحادية وعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام الثانية ونصف بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف بتوقيت السعودية والرابعة ونصف بتوقيت الإمارات والواحدة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي أمام برايتون

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع : أزبيلكويتا، توموري،رودريجير، بالميري

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خط الوسط : كانتي، جورجينيو، كوفاستش

خط الهجوم : ويليان، إبراهام، ماونت

بينما تشكيل برايتون المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى : رايان

خط الدفاع : مونتويا، دافي، دانك، بران

خط الوسط : بروبر، بيسوما، جاهانباخش، موي، تروسارد

خط الهجوم : ماوباي

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 35 نقطة وحقق البلوز الفوز المباراة الماضية على حساب أرسنال بهدفين لهدف بينما فريق برايتون فى المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة وفاز اللقاء الماضي على بورنموث بثنائية دون رد.