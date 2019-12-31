رياضة | أندية الخليج تتسابق على خطف مدافع نادي الاتحاد التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أندية الخليج تتسابق على خطف مدافع نادي الاتحاد التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الصحافة التونسية أمس الإثنين أن إدارة فريق الاتحاد المنستيري متصدر الدوري التونسي قد تلقت عروض انتداب خليجية تخص عدد من لاعبيه.

ونوهت الصحافة التونسية في تقاريرها أن العروض تخص المدافع علاء زهير ولاعب الوسط الياس الجلاصي والمهاجم النيجري أنتوني اكبوتو.

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وأفادت إذاعة "جوهرة اف ام" نقلا عن مصادر بالنادي إن العروض قادمة من أندية في منطقة الخليج العربي.

ولم تعلن إدارة النادي بشكل رسمي عن أي صفقة لفترة الانتقالات الشتوية، اذ يخضع الفريق للراحة خلال هذه الفترة على أن يتم استئناف التدريبات يوم السابع من يناير.

ويقدم فريق الاتحاد المنستيري مستويات رائعة هذا الموسم بتصدره الدوري الممتاز بلا هزيمة وبرصيد 28 نقطة بعد 12 جولة، كان حصدها من ثماني انتصارات وأربع تعادلات.