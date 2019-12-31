رياضة | عاجل.. محمد صلاح يدخل دائرة اهتمامات برشلونة في الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح يدخل دائرة اهتمامات برشلونة في الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية أسبانية، على دخول الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة تعاقدات النادي في الموسم المقبل.

وقامت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بإجراء استطلاع رأي بين أعضاء برشلونة، حول النجوم اللذين يرغب النادي في التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

صلاح يدخل قائمة صفقات برشلونة المنتظرة

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احتل الدولي المصري محمد صلاح المركز الخامس في قائمة صفقات برشلونة المنتظرة في الانتقالات الصيفية المقبلة، بنسبة تصويت من الاعضاء وصلت إلى 0.33 % بالتساوي مع تيمو فيرنر لاعب لايبزيج.

نتائج استطلاع الرأي حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"

تربع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان على القائمة بنسبة 48.66% يرغبون في التعاقد معه، يليه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بنسبة 15.66 %، وجاء المركز الثالث بنسبة 12.66 % لمن لم يجيبوا على الاستطلاع أو أجابوا بـ "لا أعلم".

بينما حصل على المركز الرابع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام بنسبة 8.33 % من الأعضاء، واحتل البرازيلي نيمار، المركز الخامس بـ 7.33 % ثم مواطنه فيرمينو لاعب ليفربول بنسبة 4.33 %، وجاء الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد سابعا بواقع 2 %، وتساوى الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج والمصري محمد صلاح نجم ليفربول بنسبة 0.33 %، وهي نفس النسبة التي حصل عليها خيار ضم لاعب من ناشئي البارسا.