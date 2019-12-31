رياضة | نجم الأهلي يطير إلى ألمانيا تمهيدا لإجراء جراحة في وتر أكيلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يطير إلى ألمانيا تمهيدا لإجراء جراحة في وتر أكيلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطير سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا خلال الساعات المقبلة من أجل الخضوع لجراحة في وتر أكيلس بعد تعرضه للإصابة خلال لقاء الفريق يوم السبت الماضي أمام بلاتينيوم على استاد السلام، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأنهى سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، كافة إجراءات سفر اللاعب ونجح في الحصول على تأشيرة دخول اللاعب إلى ألمانيا.

ويقوم الجهاز الإداري بحجز تذاكر سفر للاعب من أجل سفره بعدها مباشرة حيث يحاول النادي سفر اللاعب غدا الثلاثاء.

Advertisements

ويخضع سعد سمير إلى فحص طبي فور وصوله إلى ألمانيا من أجل تحديد موعد الجراحة التي يخضع اللاعب لها تحت إشراف جهاز طبي ألماني.

ويغيب سعد سمير مدة لن تقل عن 8 أشهر ما يعني انتهاء موسمه الكروي.

ويدرس الجهاز الفني رفع اسم اللاعب من القائمة المحلية وقيد محمود عبدالمنعم كهربا بدلا منه.