رياضة | أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 30 ديسمبر العديد من الأنباء والأخبار الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تأجيل موعد إنطلاق القناة والكشف عن سبب غياب نجم الفريق عن مران اليوم وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الجهات الأمنية توافق على إنطلاق قناة الزمالك

وافقت الجهات الأمنية على انطلاق قناة الزمالك وتمت مخاطبة الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة الانتاج الإعلامي بموافقة الأمن استعدادا لظهور القناة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأرسل ناصر العبد رئيس الإدارة المركزية للأمن إلى محمد خالد دياب بشأن الخطاب المقدم من شركه دي ميديا الاعلاميه بإنشاء قناه الزمالك لبث المباريات والفعاليات والأنشطة الرياضية وعمل استديو تحليلي للمباريات فإنه تم مخاطبه الجهات المعنية وردت بالموافقة.

السبب وراء عدم مشاركة إمام عاشور في مباريات الزمالك

تحدث مصدر داخل نادي الزمالك عن السبب وراء عدم مشاركة إمام عاشور لاعب الفريق خلال المباريات الماضية.

وأكد المصدر أن عاشور ليس ضمن أولويات المدرب الفرنسي الذي يضع خيار أكبر على أحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم مقارنة بإمام عاشور وهو ما أدى لاستبعاده بشكل نهائي من المباريات.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

نجم الزمالك يهدد بالرحيل

تلوح في الأفق أزمة عنيفة داخل نادي الزمالك، بعدما قام محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك بالمطالبة بالعودة للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة القادمة.

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وهدد عواد بالرحيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى حالة عدم المشاركة بشكل أساسى وجاء هذا خوفا من ضياع فرصته في التواجد مع منتخب مصر في المعسكر القادم.

عرض لاعب كولومبي على نادي الزمالك

يسعى نادي الزمالك لتدعيم مركز الهجوم في الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لحل أحد مشاكل الفريق حاليا.

وقام أحد وكلاء اللاعبين بعرض الكولومبي جوستين المهاجم المحترف في الدوري الكوستاريكي والبالغ من العمر 24 عام ويتميز بأنه حاليا لاعب حر ولن يكلف نادي الزمالك مبلغ مالي ضخم.

أخبار نادي الزمالك اليوم

الغندور يكشف عن تأجيل موعد انطلاق قناة الزمالك

أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، الى تأجيل انطلاق قناة الزمالك الجديدة، لأول أسبوع من يناير 2020، محددًا بعد تحديد أكثر من موعد سابقًا.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز السابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي أسوان يوم الخميس القادم 2 يناير ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.