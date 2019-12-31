رياضة | الإسماعيلي يُغرم باهر المحمدي٢٠٠ ألف جنيه لامتناعه عن حضور التحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يُغرم باهر المحمدي٢٠٠ ألف جنيه لامتناعه عن حضور التحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، والمشرف العام على قطاع الكرة توقيع غرامة مالية على باهر المحمدي مدافع الفريق بقيمة ٢٠٠ ألف جنيه .

وجاء توقيع رئيس الإسماعيلي الغرامة على المحمدي لعدم امتثال اللاعب للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادي بعد التصريحات التليفزيونية التى أدلى بها مؤخرا حول رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق وتأكيده على تلقى النادي عدة عروض رسمية من أندية خارج مصر.

رئيس مجلس إدارة الدراويش قام بتوقيع هذه العقوبة بهدف إعادة فرض الأنضباط والمساواة والحزم بين جميع اللاعبين والتأكيد على إرساء مبدأ الثواب والعقاب على أي لاعب مهما كانت نجوميته.

وشدد رئيس الإسماعيلي على أن اللاعب مرتبط بعقد طويل مع النادي ولا يحق له اتخاذ أية قرارات بشأن رحيله دون الرجوع لمجلس الإدارة ، فضلا عن عدم مناقشة مثل تلك الملفات عبر وسائل الاعلام.