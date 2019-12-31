رياضة | فايلر يرفض طلب الأهلي.. ويحسم الجدل بشأن الصفقة الثانية في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض طلب الأهلي.. ويحسم الجدل بشأن الصفقة الثانية في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي الجدل حول الصفقة الثانية في القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي لمدة 4 مواسم ونصف تمهيداً لقيده في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم عقب فسخ عقده مع النادي البرتغالي.

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ورفض رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ضغوط لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتعاقد مع مدافع سوبر في يناير القادم بدلاً من صفقة المهاجم وتأجيلها إلى نهاية الموسم الجاري.

وتمسك السويسري فايلر بضم مهاجم سوبر لتدعيم هجوم الأهلي في الميركاتو الشتوي ، رافضاً فكرة التعاقد مع مدافع عقب إصابة سعد سمير بقطع في وتر أكيلس في مباراة بلاتينيوم ستارز بالجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعرض النادي الأهلي على السويسري فايلر التعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبي أو أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي في يناير المقبل عقب إصابة سعد سمير على أن يتم تأجيل صفقة المهاجم الإفريقي لنهاية الموسم ، وهو ما رفضه فايلر وتمسك بضم المهاجم في يناير في ظل عدم قناعته المغربي وليد أزارو وإضاعته للفرص السلهة بالإضافة إلى مروان محسن واقترب صلاح محسن من الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.