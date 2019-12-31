رياضة | جدول مباريات الدور الثاني في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات الدور الثاني في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، عن جدول مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لموسم "2019-2020".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدور الثاني يوم 30 يناير 2020، وتستمر حتى 30 مايو.

وأوضحت لجنة المسابقات أنها ناقشت جميع الأندية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة.

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وسيواجه الهلال فريق الاتحاد في 22 فبراير، فيما سيلاقي الأهلي نظيره النصر يوم 27 فبراير.

وستشهد الفترة من 19 إلى 21 مارس، إقامة ديربي الرياض بين النصر والهلال، فيما سيقام ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي يوم 11 إبريل، وسيواجه الهلال نظيره الأهلي يوم 25 إبريل.

وفيما يلي جدول مباريات الدور الثاني للدوري السعودي:-

