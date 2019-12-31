رياضة | أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أول رسالة تحذيرية إلى كهربا.. انتظار قرار الخطيب لحسم الصفقة الكبري.. خصم 3 نقاط من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أول رسالة تحذيرية إلى كهربا.. انتظار قرار الخطيب لحسم الصفقة الكبري.. خصم 3 نقاط من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين، 30 ديسمبر 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين:-

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم

1- خصم 3 نقاط من الأهلي بعد فضيحة مباراة سموحة.. وقرار ناري من الخطيب:

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالاتفاق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول وعمرو أنور المدير الفني لمواليد 99 لكرة القدم، على توقيع عقوبة على إداري فريق الشباب بعد الخطأ الجسيم الذي وقع خلاله في مشاركة لاعب موقوف بمباراة ببطولة الجمهورية.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، احتسب نتيجة مباراة الأهلي وسموحة، ضمن منافسات دوري الجمهورية، لصالح الفريق السكندري، بهدفين دون رد.

جاء القرار بعد مشاركة اللاعب عادل أحمد زينهم لاعب الأهلي، في مباراة سموحة وهو حاصل على ثلاث إنذارات في مباريات سابقة وهو ما يُعد مُخالف للائحة.

ويأتي قرار الأهلي توقيع عقوبة على الإداري من قبل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول، بسبب ارتباط فريق الجمهورية بالفريق الأول ولا يُعامل كقطاع منفصل في الناشئين.

2- موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي في اعتزال "التائب":

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الموعد المُقترح لخوض مباراة ودية أمام الهلال السعودي، في مناسبة إعتزال الليبي طارق التائب لاعب الفريق السابق.

وأكد عبد الحفيظ، أنه قام بالتواصل مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للحصول على موافقته حول إقامة المباراة في الوقت الحالي، على أن تُقام المباراة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن المدير الفني وافق على المشاركة في المباراة المشار إليها، على الرغم من الضغط المتتالي للمباريات على الصعيدين المحلي والقاري في الفترة الأخيرة.

وأضاف عبد الحفيظ أنه تم بحث الأمر من كل جوانبه مع فايلر، وأنه وفقًا لارتباطات الفريق المحلية والإفريقية، فإن الموعد المقترح للمباراة حتى الآن هو يوم 13 يناير المقبل، حال إذا ما تم حسم الأمر بخصوص السفر إلى زيمبابوي بطائرة خاصة لخوض مباراة بلاتينيوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 11 يناير، ثم التوجه للسعودية 12 من نفس الشهر لمواجهة الهلال.

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم

3- الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا":

وجه جهاز الكرة بالنادي الأهلي تحذير شديد اللهجة للوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا قبل مشاركته في المباريات القادمة مع الفريق.

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وجاء تحذير الأهلي للوافد الجديد كهربا من الاعتراض على قرارات المدير الفني في حالة رفض منحه فرصة المشاركة الأساسية بالفترة القادمة ومنحه فرصة المشاركة كلاعب بديل من على مقاعد البدلاء.

كما حذر الأهلي، اللاعب من عدم الاعتراض أيضاً على استبداله من ملعب اللقاء كما طالب الأهلى اللاعب بالالتزام والابتعاد عن الضغوط حتى يقدم أفضل ما لديه بالقميص الأحمر.

4- الأهلى ينتظر قرار "الخطيب" لحسم الصفقة المنتظرة:

أرسل أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي عدة مقاطع فيديو للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة رينيه فايلر، تخص ياسين الشماخي لاعب الإفريقي التونسي، وعرضه على مدرب المارد الأحمر، لأخذ رأيه في اللاعب ومحاولة ضمه في الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المُقبل.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي، أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على مسؤولي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اللاعب ياسين الشماخي مهاجم الإفريقي التونسي وأبدى المسؤولون بالقلعة الحمراء إعجابهم الشديد به وطلبوا من وكيله الانتظار حتى يتم عرض ملف اللاعب على فايلر.

وأكد المصدر أن الأهلي يضع عدة مهاجمين في حساباته تحسبًا لفشل أي مفاوضات حيث يتصدر هذه القائمة النيجيري بليسينج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري، يأتي في المرتبة الثانية ياسين الشماخي لاعب الإفريقي صاحب الـ24 عامًا.

وطلب نادي الإفريقي التونسي 2 مليون ونصف دولار، الأمر الذي يراه مسؤولو الأهلي مبلغ كبير، خاصة وأن عقد اللاعب سينتهي مع نادي الإفريقي بنهاية موسم 2019/2020 الجاري، ويحاول المسؤولون في القلعة الحمراء تقليل المبلغ المطلوب، ولم يصل الطرفان حتى الآن لنقطة اتفاق.

موجز أخبار النادي الأهلي

5- بشرى سارة للأهلي قبل لقاء المقاصة:

انتظم عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان عمار قد اضطر لمغادرة مران الفريق الأحمر أمس الأحد عقب إصابته بكدمة قوية في وجه القدم وخرج رفقة خالد محمود طبيب الفريق.

وخضع عمار لفحص طبي اليوم الاثنين تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر وانتظم بشكل طبيعي في المران الجماعي.

6- الأهلي يستعين بموهبة جديدة لحل أزمة الدفاع:

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتصعيد محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب بالنادي مواليد 99 للمشاركة في المران الجماعي للفريق اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشارك مدافع فريق الشباب بالأهلي بتدريبات الفريق الأول اليوم الاثنين استعدادًا للمباراة المقبلة أمام مصر المقاصة.

ويخوض عبد المنعم تدريبات استشفائية في مران الفريق الأحمر؛ بسبب مشاركته في لقاء القمة أمام الزمالك أمس مع فريق شباب الأهلي 1999.

وفاز الأهلي في قمة الشباب بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية.