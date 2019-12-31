الامارات | مفاوضات لبيع نادي روما بمبلغ 780 مليون يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات لبيع نادي روما بمبلغ 780 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد روما الإيطالي لكرة القدم، أمس، دخوله في مفاوضات مع رجال الأعمال الأميركي دان فريدكين، الراغب في شراء النادي من مواطنه جيمس بالوتا.

وقال روما في بيان «مجموعة فريدكين تجري مفاوضات تتعلق بصفقة محتملة، بما في ذلك نادي روما»، مشدداً على «عدم التوصل رسمياً حتى الآن إلى أي اتفاق نهائي».

وسبق للصحافة الإيطالية أن كشفت الأحد بأن بالوتا، الذي يملك غالبية أسهم النادي ورئيس مجلس إدارته، يتفاوض مع مواطنه (54 عاماً) من أجل إبرام الصفقة التي يمكن أن تصل قيمتها إلى 780 مليون يورو، مع بقاء بالوتا مساهماً بأقلية الأسهم.

Advertisements

ووصل بالوتا (61 عاماً)، مدير صندوق الاستثمار «رابتور كابيتل مانجمنت»، إلى رئاسة النادي عام 2012، بعدما اشترى غالبية الأسهم.

لكن بالوتا ليس محبوباً من قبل جماهير الفريق، لأنه نادراً ما يكون حاضراً في إيطاليا، كما يؤخذ عليه من قبل الجمهور أنه لم يتعامل بشكل جيد مع أسطورتي الفريق فرانشيسكو توتي ودانييلي دي روسي، ما دفع الأول إلى الاعتزال، والثاني إلى الرحيل إلى فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وغاب روما عن الألقاب منذ تتويجه بمسابقة كأس إيطاليا عام 2008، وفي حال انتقلت ملكيته إلى مجموعة فريدكين التي تتخذ من هيوستن مقراً لها، وتعمل في مجال صناعة السيارات والسياحة والترفيه، يمكن أن ينتقل نجل دان، راين فريدكين، للعيش في العاصمة الإيطالية، وتولي مهمة أحد المسؤولين فيه، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «أي جي آي».