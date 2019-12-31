الامارات | «صعود تل مرعب» أبرز فعاليات مهرجان ليوا اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «صعود تل مرعب» أبرز فعاليات مهرجان ليوا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل اليوم فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وشراكة استراتيجية مع شركة «أدنوك»، حيث يستعد الأبطال والمغامرون لخوض تجربة صعود تل مرعب من خلال منافسة تحدي البقي تورك بمشاركة واسعة من أبناء الإمارات والكويت وعمان.

وتنطلق هذه المنافسة على رمال تل مرعب في الرابعة مساء، ويضم السباق هواة البقيات، حيث يحظى هذا التحدي بجمهور كثيف لما يكلف المتسابق من تجهيز لسيارته وإعدادها للسباق، ولما تظهره البقيات من قوة وإثارة وحماس أثناء السباق بهدف إحراز أرقام قياسية، إذ شهد الموسم الماضي رقماً قياسياً بلغ 88 ثانية.

وخصصت اللجنة العليا المنظمة فعاليات ترفيهية للأطفال في منطقة «ليوا لاند» تضم أشكالاً متنوعة من الالعاب المطاطية والسيارات الالكترونية، وشاشة كبيرة لتلفزيون ماجد يعرض برامج كرتونية محببة للأطفال.