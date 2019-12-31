الامارات | «عموري» لن يحصل على راحة بعد عقد قرانه في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن «عموري» لن يحصل على راحة بعد عقد قرانه في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، أن اللاعب عمر عبدالرحمن لن يحصل على راحة بعدما عقد قرانه، أول من أمس، في السعودية، لافتاً إلى أن «عموري» لاعب محترف ويرغب في المشاركة مع الفريق أمام النصر، غداً، في الجولة الـ11 من دوري الخليج العربي.

وقال كايزر في مؤتمر صحافي، أمس، إن الجزيرة سيفتقد خدمات كل من علي خصيف وسلطان الغافري وخلفان مبارك بداعي الإصابة، مشدداً على أن المواجهة ستكون صعبة، خصوصاً أن النصر قدم عروضاً قوية في المباريات الماضية.