شكرا لقرائتكم خبر عن السماحي يقترح «برلماناً رياضياً» لعلاج السلبيات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد رئيس اتحاد السباحة، سلطان السماحي، أن رياضة الإمارات تحتاج إلى برلمان رياضي يضم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية في جلسات مستمرة لمدة عام من أجل وضع الطموح ومعالجة السلبيات، وعقد جلسات مع الاتحادات لمعرفة مشكلات كل رياضة وطريقة التعامل معها.
وقال السماحي، لـ«الإمارات اليوم»: «يجب أن يكون هناك حوكمة في العمل مع الأندية التي لا تدعم المنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات، وأنا مع إنشاء المراكز المتخصصة والأكاديميات التي تعمل على التركيز على رياضة معينة، فالأندية لا تنتج أبطالاً بسبب التوجه إلى كرة القدم فقط، لذلك فإن المراكز المتخصصة هي إحدى طرق العلاج، ويجب على الهيئة الاجتماع مع الاتحادات الرياضية في برلمان رياضي لوضع خريطة جديدة للرياضة الإماراتية».
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | السماحي يقترح «برلماناً رياضياً» لعلاج السلبيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.