الامارات | السماحي يقترح «برلماناً رياضياً» لعلاج السلبيات

شكرا لقرائتكم خبر عن السماحي يقترح «برلماناً رياضياً» لعلاج السلبيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد رئيس اتحاد السباحة، سلطان السماحي، أن رياضة الإمارات تحتاج إلى برلمان رياضي يضم الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية في جلسات مستمرة لمدة عام من أجل وضع الطموح ومعالجة السلبيات، وعقد جلسات مع الاتحادات لمعرفة مشكلات كل رياضة وطريقة التعامل معها.

وقال السماحي، لـ«الإمارات اليوم»: «يجب أن يكون هناك حوكمة في العمل مع الأندية التي لا تدعم المنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات، وأنا مع إنشاء المراكز المتخصصة والأكاديميات التي تعمل على التركيز على رياضة معينة، فالأندية لا تنتج أبطالاً بسبب التوجه إلى كرة القدم فقط، لذلك فإن المراكز المتخصصة هي إحدى طرق العلاج، ويجب على الهيئة الاجتماع مع الاتحادات الرياضية في برلمان رياضي لوضع خريطة جديدة للرياضة الإماراتية».