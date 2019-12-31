الامارات | الوحدة غرامة انضباطية 10 آلاف درهم بسبب جمهوره

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة غرامة انضباطية 10 آلاف درهم بسبب جمهوره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط، أمس، تغريم نادي الوحدة 10 آلاف درهم، وتوجيه إنذار للنادي، لقيام عدد من مشجعيه بإلقاء عبوات مياه تجاه حكم مباراة الفريق مع العين في الجولة 11 من الدوري. وقال نائب رئيس اللجنة، المستشار حمدان الزيودي: «قررت اللجنة أيضاً إيقاف لاعب الوصل محمد أحمد عيد خمس مباريات، وتغريمه 3000 درهم، لقيامه بجذب حكم مباراة فريقه أمام الوحدة في دوري 16 سنة». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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