الامارات | 23 ميدالية ملوّنة للدراجات في «عربية المضمار»

شكرا لقرائتكم خبر عن 23 ميدالية ملوّنة للدراجات في «عربية المضمار» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن منتخب الدراجات المشارك في البطولة العربية للمضمار المقامة في القاهرة من إضافة سبع ميداليات إلى رصيده (ثلاث ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان)، لترتفع حصيلته في ختام اليوم الثالث إلى 23 ميدالية ملونة، من بينها تسع ميداليات ذهبية، وتسع ميداليات فضية، وخمس ميداليات برونزية.
وتضمنت محصلة اليوم الثالث تحقيق ثلاث ميداليات ذهبية، حيث نجح نجم منتخب الكبار محمد المنصوري في الفوز بميدالية ذهبية في سباق الكيرين، كما تمكنت اللاعبة صفية مختار الصايغ من حصد ميداليتين ذهبيتين بفوزها بالمركز الأول في سباقي الأمونيوم و200 متر للشابات.
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