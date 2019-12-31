الامارات | يوفانوفيتش رداً على سؤال عن وجود قائمة جاهزة للمنتخب: لا أصدّق هذا

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفانوفيتش رداً على سؤال عن وجود قائمة جاهزة للمنتخب: لا أصدّق هذا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الصربي إيفان يوفانوفيتش، أنه سعيد جداً بثقة اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بشخصه لتولي قيادة المنتخب، مشدداً على أن المنتخب يمر بمرحلة صعبة، وأن نتائجه السابقة لم تكن جيدة، لذلك فانه بحاجة للفوز في المباريات الأربع المتبقية في التصفيات، مشدداً على أنه لا ينظر الى أعمار اللاعبين، وأنه سيختار الأكثر استعداداً وجاهزية للمنتخب بغض النظر عن أعمارهم، سواء كانوا في سن الـ30 أو20 عاماً، مؤكداً أن المنتخب يمر بمرحلة صعبة ما يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة له، لكنه يثق تماماً بقدرة اللاعبين على اجتياز هذا التحدي، لافتاً الى أن تواجده في الدولة لمدة ست سنوات جعله يعرف الكثير عن كرة الإمارات وعن اللاعبين.

وقال يوفانوفيتش رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» بشأن ما يتردد في الأوساط الرياضية من أن مدرب المنتخب كان في السابق يجد قائمة اللاعبين جاهزة، وأنه يستمر على هذا النهج نفسه «لا أصدق أن هذا الشيء قد حدث في السابق أو سيحدث في المستقبل، خصوصاً أن هناك اتحاد كرة قدم جاد في عمله بدليل النتائج التي حققها المنتخب خلال السنوات الست الماضية التي كنت أتواجد فيها خلال فترة عملي في دولة الإمارات، لذلك لا اعتقد أن هذا الأمر قد حدث أو سيحدث».

وتابع يوفانوفيتش خلال المؤتمر الصحافي التقديمي، أمس، بمقر اتحاد كرة القدم في دبي في أول ظهور رسمي له من خلال وسائل الإعلام عقب تعاقد اتحاد الكرة معه أخيراً: «المنتخب بحاجة الى دعم الجميع في الفترة المقبلة من أجل تغيير الصورة، ومتأكد من أن اللاعبين لديهم الرغبة والجودة لتغيير صورة المنتخب».

حضر المؤتمر كلّ من رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم غانم الهاجري، ورئيس لجنة الحكام علي حمد، ورئيس لجنة المسابقات حميد الطاير، والأمين العام المساعد لاتحاد الكرة للشؤون الفنية إبراهيم النمر، ومدير المنتخب ياسر سالم.

وأشار يوفانوفيتش الى أن هذه تعد أول مرة يدرب فيها منتخباً وطنياً، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لقيادة المنتخب، مشيراً الى أنه يعرف تماماً كرة الإمارات واللاعبين الإماراتيين من خلال فترة تواجده سابقاً لمدة ست سنوات خلال عمله مع نادي النصر.

واعتبر يوفانوفيتش أن المنتخب الأولمبي هو منتخب المستقبل بالنسبة لكرة الإمارات.

وبسؤاله عن رأيه في الدوري الإماراتي شدد يوفانوفيتش على أنه يفضل أن يركز في المرحلة المقبلة في عمله على المنتخب الوطني، مشيراً الى أن جودة اللاعبين الأجانب في الدوري الإماراتي سيحسنون من مستوى الدوري بشكل جيد.

وأضاف «نتائج المنتخب السابقة لم تكن جيدة، وهذا ما يجعل الموقف صعباً بالنسبة لهم، وسنعمل مع اللاعبين لإخراج المنتخب من هذه الأزمة، وأتوقع من اللاعبين العزم وتقديم الافضل».

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وأشار مدرب المنتخب الى أنه سيتم الإعلان عن القائمة الجديدة للمنتخب بعد انتهاء الجولة الـ12 لدوري الخليج العربي التي ستقام غداً وبعد غد.

الأبيض يتجمع الجمعة.. ومعسكر للأولمبي في بانكوك

أكد عضو اللجنة الانتقالية في اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، غانم الهاجري، أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها أمس بمقر الاتحاد في دبي العديد من الأمور، خصوصاً في ما يتعلق بالمنتخبين الأول والأولمبي، مشيراً الى أنه بالنسبة للمنتخب الأول فقد تقرر أن يكون هناك تجمع داخلي في دبي اعتباراً من الجمعة المقبل حتى السابع من الشهر الجاري، لافتاً الى أن التجمع هو الأول في عهد المدرب الجديد الصربي إيفان يوفانوفيتش.

وقال الهاجري في تصريحات صحافية «بالنسبة للمنتخب الأولمبي فقد تقرر سفر البعثة الى العاصمة التايلاندية بانكوك فجر الجمعة المقبل، لإقامة معسكر هناك قبل بدء مشواره في نهائيات كأس آسيا تحت 23 المقررة في تايلاند، المؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو في 2020».

وأضاف «تم خلال الاجتماع الاطلاع على القائمة المبدئية للمنتخب الأولمبي المقدمة من مدرب المنتخب، فيما سيتم الإعلان عن القائمة النهائية لاحقاً». وأشار الهاجري الى أنه سيرأس بعثة المنتخب الأولمبي الى تايلاند.

• المنتخب يمر بمرحلة صعبة، ولابد من الفوز في المباريات الـ4 بالتصفيات.

• الأولمبي هو المستقبل بالنسبة لكرة الإمارات.

• الأبيض بحاجة إلى دعم الجميع في الفترة المقبلة.

• متأكد أن اللاعبين لديهم الرغبة والجودة لتغيير الصورة.