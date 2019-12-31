الامارات | ريال مدريد بطلاً لـ «لاليغا بروميسيز»

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد بطلاً لـ «لاليغا بروميسيز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج فريق نادي ريال مدريد (تحت 12 سنة)، أول من أمس، بلقب النسخة الـ24 من بطولة لاليغا بروميسيز لكرة القدم التي أقيمت منافساتها في استاد هزاع بن زايد في العين، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني (لاليغا)، بمشاركة 16 فريقاً، من بينها ثلاثة فرق محلية، هي: العين وبني ياس والجزيرة.

وتمكن ريال مدريد من تحويل تأخره بهدفين مبكرين لإشبيلية إلى فوز بنتيجة 5-3، ليتوج «الملكي الصغير» بطلاً للنسخة التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام. وحصد دييغو دياز حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد جائزة أفضل حارس في البطولة، فيما حصد لويس ميخيل جارسيا روبلس مدرب فريق نادي اشبيلية جائزة أفضل مدرب، وتسلم خوسيه أنطونيو رييس، مهاجم ريال مدريد الإسباني، جائزة أفضل لاعب وجائزة هداف البطولة.