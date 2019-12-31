شكرا لقرائتكم خبر عن 16 إنجازاً رياضياً في عام 2019 بعـيداً عن كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد عام 2019 أفراحاً رياضية إماراتية، وتحققت إنجازات مهمة في مختلف البطولات والألعاب، كان لها الأثر في تعويض الشارع الرياضي بعد خيبة الأمل التي تسببت فيها كرة القدم سواء على مستوى المنتخبات أو على المشاركات الخارجية للفرق.
وبرز في 2019 مواصلة خيول «غودولفين» حضورها العالمي، بداية من إنجاز الجواد الأسطوري «ثندر سنو» الذي سطر في مارس الماضي إنجاز أول جواد ينجح في حصد الثنائية على التوالي والفوز بلقب شوط «كأس دبي العالمي» الشوط الأغلى على صعيد سباقات الخيل العالمية، مروراً بإنجازات أخرى سواء على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، وانتقالاً لإنجازات فرضتها سطوة رياضيي أصحاب الهمم على صعيد البطولات العالمية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وتالياً أبرز 16 إنجازاً رياضياً على مدار عام 2019.
لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 16 إنجازاً رياضياً في عام 2019 بعـيداً عن كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.