الامارات | 16 إنجازاً رياضياً في عام 2019 بعـيداً عن كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن 16 إنجازاً رياضياً في عام 2019 بعـيداً عن كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد عام 2019 أفراحاً رياضية إماراتية، وتحققت إنجازات مهمة في مختلف البطولات والألعاب، كان لها الأثر في تعويض الشارع الرياضي بعد خيبة الأمل التي تسببت فيها كرة القدم سواء على مستوى المنتخبات أو على المشاركات الخارجية للفرق.

وبرز في 2019 مواصلة خيول «غودولفين» حضورها العالمي، بداية من إنجاز الجواد الأسطوري «ثندر سنو» الذي سطر في مارس الماضي إنجاز أول جواد ينجح في حصد الثنائية على التوالي والفوز بلقب شوط «كأس دبي العالمي» الشوط الأغلى على صعيد سباقات الخيل العالمية، مروراً بإنجازات أخرى سواء على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، وانتقالاً لإنجازات فرضتها سطوة رياضيي أصحاب الهمم على صعيد البطولات العالمية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وتالياً أبرز 16 إنجازاً رياضياً على مدار عام 2019.

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