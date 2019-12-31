الامارات | الجولة 12.. صدام الأقوياء بين فرق الصدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة 12.. صدام الأقوياء بين فرق الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الجولة 12 من بطولة دوري الخليج العربي التي ستنطلق غداً ثلاث قمم كروية ممتعة، وتشهد صداماً بين فرق الصدارة التي وصلت إلى مرحلة من المنافسة لم نشهدها من قبل في هذا التوقيت، إذ كان في المواسم السابقة يتنافس فريقان أو ثلاثة على أقصى تقدير للوصول إلى لقب البطولة، لكن الموسم الحالي الوضع مختلف مع وجود خمسة فرق تصارع من أجل اللقب، وينحصر الفارق بين المتصدر شباب الأهلي والخامس النصر في ست نقاط فقط، وينضم اليها فريق الوحدة ثامن الترتيب الذي سيكون على موعد مع لقاء الشارقة بعد خسارة الكلاسيكو أمام العين في الجولة الماضية.

ويشهد اليوم الأول من الجولة بداية المواجهات القوية بلقاء الجزيرة مع النصر، الشارقة مع الوحدة، ويختتم بكلاسيكو العين مع شباب الأهلي، كما ستشهد بقية المباريات مواجهات الوصل مع بني ياس، ومباراة متكافئة تجمع حتا مع الحصان الأسود الظفرة، إضافة إلى لقاء الفجيرة مع عجمان، واتحاد كلباء مع خورفكان.

وأكد لاعب النصر السابق والمحلل الرياضي سالم بيع، أن الجولة المقبلة ستشهد ثلاث قمم كروية في جولة «كسر العظام» لتحديد بطل الشتاء، مشيراً إلى أن سباق المنافسة على الدوري مختلف كثيراً عن المواسم السابقة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «البطولة هذا العام ممتعة والجولة المقبلة ستؤثر في الفرق بشكل كبير، قبل الدخول في الدور الثاني وخوض المواجهات الآسيوية».

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وأضاف: «قمة العين وشباب الأهلي أعتقد أن الأفضلية فيها لشباب الأهلي الأكثر استقراراً وطموحاً، إذ يمتلك مجموعة من اللاعبين المواطنين المميزين ممن يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع هذه اللقاءات، وفي المقابل العين ليس هو الفريق الذي شاهدناه في نهائي بطولة العالم للأندية، وأعتقد أن لديه أزمات في الخط الخلفي، إضافة إلى عدم جودة اللاعبين الأجانب».

وتابع: «الشارقة سيعود رغم تأثره بغياب البرازيلي إيغور، لكن المباراة متكافئة».

وعن قمة الجزيرة والنصر أكد سالم ربيع: «قمة بين فريقين يملكان قوة في الاستحواذ على الكرة، فالنصر لديه تنظيم دفاعي واستغلال المساحات ومدرب قدير، والجزيرة أفضل فريق يملك مهارات فردية».

وأشاد سالم ربيع بمستوى الدوري، موضحاً أن «درع الدوري لن يحسم إلا مع الجولة الأخيرة».