الامارات | منتخب الشابات يهزم العراق في «غرب آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشابات يهزم العراق في «غرب آسيا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل المنتخب الوطني للشابات تحت 18 سنة مشواره في بطولة غرب آسيا الثانية المقامة في مملكة البحرين بالفوز على منتخب العراق بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة الافتتاحية للبطولة التي جرت مساء أول من أمس، على استاد مدينة خليفة الرياضية لحساب المجموعة الأولى.
سجل أهداف الأبيض شهد خالد (هدفان)، وغنيمة راشد ونجلاء الجسمي.
ويخوض المنتخب مساء اليوم مباراته الثانية في دور المجموعات بمواجهة لبنان متصدر المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بعد تغلبه على الأردن بثلاثة أهداف دون مقابل، وبفارق الأهداف عن المنتخب الوطني.
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