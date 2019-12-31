الامارات | غوران: خورفكان في خطر.. لم ينتهِ كل شيء

شكرا لقرائتكم خبر عن غوران: خورفكان في خطر.. لم ينتهِ كل شيء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر مدرب خورفكان الصربي، غوران توفيدزيتش، عن تفاؤله بأن يتمكن فريقه من تحقيق نتائج إيجابية تساعده على تحسين موقفه الحالي في ترتيب فرق الدوري. وقال في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراته أمام اتحاد كلباء، المقررة غداً ضمن الدوري: «نحن بخطر، لكن لم ينتهِ كل شيء، وأنا متفائل بعطاء اللاعبين، وثقتي عالية بأن يكون الفريق بحال أفضل قريباً». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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