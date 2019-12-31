الامارات | اهتمام عالمي بمؤتمر دبي الرياضي وجائزة «غلوب سوكر»

شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام عالمي بمؤتمر دبي الرياضي وجائزة «غلوب سوكر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مجلس دبي الرياضي أن وسائل الإعلام العالمية سلطت الضوء وخصصت صفحاتها الأولى للحديث عن مؤتمر دبي الرياضي الدولي، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وحفل تتويج الفائزين في الدورة الحادية عشرة لجائزة «دبي غلوب سوكر» العالمية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام الـ11 على التوالي، بالتزامن مع المؤتمر الذي نظمه المجلس تحت شعار «مسرعات مستقبل كرة القدم العالمية».

وشهد الحفل حضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ونائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، كما حضر الحفل أيضاً الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، ونخبة كبيرة من نجوم كرة القدم العالمية من اللاعبين الحاليين والسابقين والمدربين والمسؤولين في أكبر الأندية والاتحادات الرياضية، الذين يتجمعون في دبي سنوياً لحضور مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل الجائزة الذي شهد هذا العام تكريم الفائزين في 16 فئة شملت اللاعبين والمدربين والحكام والأندية والمؤسسات الرياضية، بالإضافة الى مديري الأندية ووكلاء اللاعبين الذين تم تكريمهم في الحفل الذي تم بثه لعدد كبير من دول العالم في مختلف القارات.

وذكر بيان صحافي للمجلس: «أشاد عدد كبير من النجوم بمؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جائزة (دبي غلوب سوكر)، وأكدوا حرصهم على الحضور إلى دبي في أوقات مختلفة سنوياً للتمتع بإجازة مع العائلة والأصدقاء».