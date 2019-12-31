الامارات | ماجد ناصر جاهز للمشاركة أمام العين

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد ناصر جاهز للمشاركة أمام العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد حارس مرمى شباب الأهلي، ماجد ناصر، أنه سيكون جاهزاً بنسبة كبيرة للمشاركة أمام العين، بعد غد في الجولة الـ12 من الدوري، لافتاً إلى أن الإصابة التي تعرض لها في أمام اتحاد كلباء عبارة عن كدمة قوية. وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه يشعر بتحسن كبير، موضحاً أنه شعر بألم كبير بعد اصطدامه باللاعب التوغولي مينيل ملابا، ولكن عقب نهاية المباراة باتت حالته أفضل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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