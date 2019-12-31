شكرا لقرائتكم طارق العشري بعد إيقافه: مصدوم من القرار ولم يمنحوني فرصة الدفاع عن نفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود على العقوبة الصادرة في حقه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البندارى.

قال العشري: "مصدوم من هذة القرارات ، ولم أحصل على فرصة أنهم للدفاع عن نفسي خلال الفترة الماضية وسوف أقدم طلب تظلم الى لجنة الانضباط خلال المرحلة المقبلة ضدد هذه القرارات .

كانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف العشري ثلاث مباريات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لما بدر منه في مباراة فريقه أمام إنبي فى بطولة الدورى المصرى وفقًا لتقرير مراقب المباراة .

وتعادل فريقا إنبى وحرس الحدود سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس فى إطار فاعليات الجولة العاشرة للدورى الممتاز .

أعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البندارى، قراراتها اليوم فيما يتعلق بمباريات الدورى وفقا لتقارير الحكام والمراقبين والتظلمات التى قدمها المسئولون والأندية على العقوبات التى تم إصدارها الأسبوع الماضى من اللجنة نفسها، وجاء أبرز القرارات إلغاء عقوبة فرج عامر رئيس نادى سموحة التى تم إعلانها الأسبوع الماضى وإيقاف طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود 3 مباريات، بسبب ما بدر منه في مباراة فريقه امام انبي بالدوري.

وجاءت قرارات اللجنة كالتالي:

• إيقاف طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود ثلاث مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في مباراة فريقه أمام إنبي وفقًا لتقرير مراقب المباراة، وإيقاف حامد خالد حامد لاعب حرس الحدود مباراة واحدة، وصلاح محمد سليمان لاعب إنبي مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه.

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• منع السيد سمير موسى رئيس نادي الزرقا من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم ثلاث مباريات وغرامة 50 ألف جنيه بعد الإطلاع على كتاب رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني بشأن ما صدر بحق حكم مباراة كوكاكولا والزرقا في القسم الثاني.

• بشأن ما صدر بحق حكم مباراة الألومنيوم وديروط في القسم الثاني، تقرر إيقاف كل من: رامز شحاتة لاعب ديروط وأحمد عبد النظير عبد المعز مدرب حراس مرمى ديروط ومحمد صلاح محمد سيف مشرف الكرة بنادي ديروط ثلاث مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.

• وبشأن التظلمات والالتماسات المقدمة للجنة فيما سبق وقررته من عقوبات قررت ما يلي:

• إلغاء العقوبة الموقعة على السيد فرج عامر رئيس نادي سموحة بعد الإطلاع على التظلم المقدم، وإعلاءً لقيمة الاعتذار عما بدر من خطأ.

• الاكتفاء بوقف ابراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة 3 مباريات وتأييد الغرامة المالية بعد الاطلاع على التماس نادي سموحة.

• الاكتفاء بعقوبة الوقف 4 مباريات لعلاء الدين مصطفى مدلك المصري ورفع العقوبة المالية بعد الإطلاع على الالتماس المقدم من النادي.

• الاكتفاء بمدة الوقف المنفذة لأحمد زاهر المدير الإداري للزمالك وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالنادي وتأييد الغرامة المالية بعد الاطلاع على الإلتماس المقدم من النادي.