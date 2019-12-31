شكرا لقرائتكم غموض حول لحاق ميدو جابر وعصام صبحي بمباراة المقاصة والأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الغموض تسيطر على موقف ميدو جابر وعصام صبحى لاعبا المقاصة، من اللحاق بمباراة فريقهما ضد الأهلى والمقرر لها المقرر لها يوم الأربعاء 1 يناير 2020، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويعانى ميدو جابر لاعب وسط المقاصة من شد فى العضلة الخلفية، بينما يعانى عصام صبحى ظهير أيمن الفريق من شد فى العضلة الأمامية، ولم يشارك الثنائى فى التدريبات الجماعية للفريق الفيومى، ويسعى الجهاز الطبى لتجهيز اللاعبان فى اسرع وقت للحاق بمواجهة المارد الأحمر.

من ناحية أخرى يغيب محمد رمضان "الحاوى" صانع ألعاب المقاصة، عن مباراة الأهلى، بسبب معاناته من الإصابة بغضروف الرقبة، الذى غاب على أثره اللاعب عن المشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية منذ بداية الأسبوع الجارى.

ومن المقرر أن يعود محمد رمضان للمشاركة فى تدريبات المقاصة الجماعية بعد أسبوع، حيث فرض عليه الراحة السلبية حرصًا على عدم تفاقم إصابته.

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ويعاني فريق المقاصة من غياب لاعب الوسط المدافع محمد توني حتي نهاية الموسم بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، ويؤدي حاليًا برنامج تأهيلي مكثف عقب إجرائه الجراحة منذ فترة بسيطة، ويحتل الفريق الفيومى المركز الـ14 برصيد 9 نقاط من 10 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 مباريات، فيما يعتلى المارد الأحمر المركز الأول برصيد 24 نقطة بعد أن خاض 8 مواجهات حقق الفوز بهم جميعًا.

وتعادل فريق المقاصة في آخر مباراتين له بالدوري أمام كل من طنطا وأف سي مصر في الجولتين التاسعة والعاشرة بالدوري.

وفاز الأهلي مساء السبت الماضى، على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد، سجلهما وليد سليمان، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وصعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، حيث سجل الثنائية الحمراء وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة، وفى الدقيقة 70 من ضربة جزاء.