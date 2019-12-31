محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي فى أفريقيا خلال آخر 10 سنوات

تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على رأس هجوم التشكيلة المثالية للفريق الأفضل في أفريقيا بجانب أسطورة أفريقيا وتشيلسي ديدية دروجبا.

اختار الغانى مايكل إيسيان لاعب تشيلسى السابق التشكيلة المثالية للفريق الأفضل فى قارة أفريقيا على مدار 10 سنوات الماضية، وشهدت تواجد العديد من نجوم القارة السمراء.

سلطت "BBC" البريطانية، الضوء على اختيارات نجم تشيلسى السابق لاختيار أفضل 11 لاعبًا خلال 10 سنوات فى قارة أفريقيا خاصة بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها القاهرة.

قالت الشبكة البريطانية إن القارة الأفريقية شهدت فى الـ10 سنوات الماضية لحظات مهمة لكرة القدم بدءًا من استضافة كأس العالم في القارة لأول مرة في تاريخها، في جنوب أفريقيا في عام 2010، مرورًا إلى كأس الأمم الأفريقية 2019 الذى أقيم في شهرى يونيو ويوليو لأول مرة بدلاً من شهرى يناير وفبراير التقليدى.

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ضمت التشكيلة التى اختارها مايكل إيسيان فى حراسة المرمى النيجيرى فنسنت إنياما النيجيري وفى خط الدفاع الإيفواري حبيب كولو توريه والكاميروني أسو إيكوتو والسنغالي خاليدو كوليبالي والمغربي مهدي بن عطية، أما خط الوسط مايكل إيسيان الغاني، والإيفواري يايا توريه والسنغالي ساديو ماني.

بينما اختار مايكل إيسيان فى خط الهجوم الثلاثى كل من المصري محمد صلاح والإيفوارى ديديه دروجبا والكاميرونى صامويل إيتو.

تحدث إيسيان عن محمد صلاح كونه اللاعب الأفريقي الوحيد الذي تواجد ضمن قائمة الثلاث الأفضل فى العالم عام 2018، فضلا عن حصوله على الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزى في الموسمين الماضيين.

أشار لاعب تشيلسى إلى أن محمد صلاح أحرز أكثر من 202 هدف للنادي والبلاد في العقد.