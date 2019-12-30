أرسنال يقترب من التعاقد مع صفقة جديدة

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الإثنين 30 ديسمبر 2019
اقترب نادي أرسنال الإنجليزي من التعاقد مع صفقة دفاعية كبيرة في الدوري الإلماني خلال الميركاتو الشتوي.
وذكرت صحيفة سكاي سبورتس"، أن النادي اللندني يثق في حصوله على توقيع دايوت أوباميكانو، مدافع لايبزيج الألماني في الميركاتو الشتوي. وأفادت الشبكة بأن الصفقة ستتراوح بين 40 إلى 50 مليون جنيه إسترليني، إذ يسعى المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لتدعيم الخط الخلفي للمدفعجية. ومن المتوقع أن يجد آرسنال منافسة شرسة من جاره اللندني توتنهام هوتسبير، الذي رصد أيضًا مدافع متصدر البوندسليجا، لمحاولة ضمه في يناير.
وتشير التقارير أيضًا إلى رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لجلب مدافع جديد في الميركاتو الشتوي، لمزيد من التدعيم لخط دفاع فريقه في النصف الثاني من الموسم.
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