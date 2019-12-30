اتصال هاتفي بين إيفرتون ووالدة رابيو للتوقيع في يناير

الإثنين 30 ديسمبر 2019

يقال إن إيفرتون أجرى اتصالات مع والدة أدريان رابيوت لمناقشة احتمال انتقال لاعب خط وسط يوفنتوس عندما تفتح نافذة الانتقالات لشهر يناير للعمل.



انضم رابيوت إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر خلال الصيف بعد أن خسر عقده في باريس سان جيرمان.

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كافح اللاعب الدولي الفرنسي لتأمين بداية منتظمة للسيدة العجوز في هذه الفترة ، ومستقبله في تورينو يجري حاليًا التشكيك فيه.

وبحسب ما ورد تم إخبار أرسنال بأنهم لن يكونوا قادرين على التعاقد مع لاعب خط الوسط على سبيل الإعارة في يناير ، لكن وفقًا لما قاله فوتثراتو ، فإن إيفرتون كان على اتصال بشأن تحرك محتمل.

يزعم التقرير أن عائلة Toffees - التي تديرها الآن كارلو أنشيلوتي - كانت على اتصال بوالدة رابيوت فيرونيك ، والتي يُعتقد أن لها دورًا رائدًا في خطط نقل ابنها.

قدم الفرنسي 12 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم لكنه لم يبدأ سوى خمس مباريات في دوري الدرجة الأولى منذ انضمامه إلى فريق موريزيو ساري.