بواتينغ يكشف سر نجاح يورغن كلوب

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يعيش يورغن كلوب أفضل مرحلة في مسيرته التدريبية.

في الوقت الذي يسير فيه ليفربول بخطى ثابتة نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الفريق منذ حوالي 30 عاماً، كشف مهاجم فيورنتينا برينس بواتينغ عن سر نجاح مدرب "الريدز" يورغن كلوب في عالم الساحرة المستديرة.

حالياً، يعيش يورغن كلوب أفضل فترة في مسيرته التدريبية في عالم الساحرة المستديرة، فالمدرب الألماني يقدم مستويات رائعة للغاية، ويسير بخطى ثابتة نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي يغيب عن خزائن ليفربول منذ حوالي 30 عاماً.

ويبدو أن المدرب الألماني، يمتلك خاصية معينة تميزه عن باقي المدربين، وتساعده على إخراج أفضل ما في جعبة لاعبيه، من أجل الوقوف على منصات التتويج، ففي تصريحات نقلتها صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية، كشف كيفن برينس بواتينغ مهاجم فري فيورنتينا الإيطالي عن سر نجاح يورغن كلوب في عالم التدريب.

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وقال برينس بواتينيغ إن يورغن كلوب، يعرف كيف يجتذب لاعبيه ويكسب حبهم له "لا أعرف كيف يقوم بذلك لكنه ينجح في ذلك. لا أعتقد أن هناك لاعب في ليفربول لا يحبه، بل حتى أولئك الذين لا يلعبون في التشكيلة الرسمية (يحبون كلوب)".

وأضاف بواتينيغ، الذي لعب تحت قيادة يورغن كلوب، خلال إشرافه على تدريب فريق بوروسيا دورتموند قبل سنوات "لقد كان هذا الوضع في دورتموند، وهذا ما يجعله خاصاً. لذلك يقوم كل لاعبي الفريق بإعطاء أقصى ما لديهم لكلوب. إنه رجل رائع ومدرب كبير أيضاً".

يشار إلى أن يورغن كلوب، نجح أمس الأحد (29 كانون الأول/ديسمبر 2019) في قيادة ليفربول إلى تحقيق فوز صعب للغاية 1-0 على وولفرهامبتون العنيد برسم الأسبوع 20 من "البريميرليغ". ويعد "الريدز" الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي، الذي لم يتجرع بعد طعم الهزيمة.