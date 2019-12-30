شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أتمنى ضم عبدالله السعيد فى يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه يتمنى ضم عبدالله السعيد لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية لافتا إلى أن هناك مفاوضات مع اللاعب، لكن انضمامه إلى القلعة البيضاء يتوقف على موافقة كارتيرون المدير الفنى للفريق.

فيما تمسك مجلس إدارة نادى الزمالك، بتطبيق نظام الاستبدال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها فى يناير المقبل، وذلك بسبب النقص العددى داخل الفريق الكروى الأول، بسبب تعرض لاعبين للإصابات وهروب التونسى حمدى النقاز ومحمود عبدالمنعم «كهربا».

وهدد مسؤولو النادى بعدم استكمال بطولة الدورى فى حالة عدم تطبيق نظام الاستبدال خلال الميركاتو الشتوى، بسبب الظروف القهرية التى تعرضت لها القلعة البيضاء- من وجهة نظرهم.

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وقال مرتضى منصور عن نظام الاستبدال: «هناك فارق بين الاستبدال والقوة القاهرية، الاستبدال هو أن أبيع لاعبا أو أعيره وأجلب لاعبا مكانه، لكن الدستور يقول إن الناس سواسية ولهم حقوق وواجبات متماثلة، حدثت أمور قاهرة جعلت قائمة النادى 27 لاعبا، وتواصلت مع العديد من الأندية وهم موافقون على نظام الاستبدال».

وأضاف: «لدىَّ ثنائى هربا كهربا وحمدى النقاز، وأرجو من اتحاد الكرة أن يقوم بإيقاف اللاعبين الهاربين». لافتا إلى أن الاتحاد السابق رفض منح بطاقة كهربا الدولية للنادى البرتغالى لأنه يعرف أنه كوبرى للأهلى، والنادى الأهلى هو من حرض الثنائى على الهروب. وشدد: «لدىَّ أيضا لاعبون مصابون، فجنش بقى مصابا 8 أشهر، ومحمود عبدالعزيز مصاب بقطع فى الرباط الصليبى، ولابد من فتح الاستبدال للإصابات التى تتعدى فترة علاجها 3 أشهر أو للاعبين الذين هربوا».

وعلى جانب آخر، يعانى الفريق من أزمة قبل مواجهة أسوان فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى الممتاز، المقرر لها الخميس المقبل، وذلك فى الجبهة اليمنى، خاصة بعد إيقاف محمد عبدالغنى، مدافع الفريق، بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات، وأيضًا لإصابة حازم إمام وهروب حمدى النقاز.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، يفاضل بين الثنائى أحمد سيد «زيزو» ومحمد عبدالسلام، لشغل هذا المركز فى مواجهة أسوان. ويواصل حازم إمام غيابه أمام أسوان للإصابة بشد فى عضلة السمانة، حيث يخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى فى الفترة الحالية، على أن يعود لمباريات الفريق الأبيض أمام طنطا فى الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى والتى ستقام باستاد غزل المحلة فى الخامس من شهر يناير المقبل.