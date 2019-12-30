شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاوض «المحمدى».. ومدافع إنبى يعود للحسابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل باهر المحمدى، الظهير الأيمن للفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، ضمن اهتمامات الجهاز الفنى للنادى الأهلى، وذلك بعدما أعلن اللاعب رغبته فى الرحيل عن صفوف «الدراويش»، خلال الفترة المقبلة.

وقدم اللاعب مستوى متميزا مع الإسماعيلى جعله ضمن اهتمامات النادى الأهلى، لاسميا أن اللاعب يجيد اللعب فى أكثر من مركز، من ضمنها الدفاع والذى يعانى الأهلى فيه من نقص شديد خصوصاً بعد إصابة سعد سمير بقطع فى وتر أكيلس والذى سيغيب على أثره فترة لن تقل عن 6 شهور.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب مرحب بالانتقال للقلعة الحمراء، خاصة أنه تلقى مفاوضات قبل انطلاق الموسم الكروى الحالى، لكن مسؤولى الإسماعيلى رفضوا الاستغناء عن اللاعب. يأتى ذلك فى الوقت الذى عاد فيه من جديد أسامة جلال، مدافع إنبى ومنتخب الشباب، لقائمة التعاقدات التى ينوى الأهلى إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد إصابة سعد سمير، فى الوقت الذى كانت فيه النية تتجه لضم اللاعب فى نهاية الموسم الحالى.

من جهة أخرى، يخضع جونيور أجاى لفحص طبى خلال الساعات المقبلة، لتحديد موقفه من المشاركة أمام مصر المقاصة المقرر لها غداً «الأربعاء» على أرض ملعب استاد السلام ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

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وتعرض اللاعب للإصابة بإجهاد فى العضلة الخلفية خلال مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى المباراة التى فاز بها الأهلى بهدفين نظيفين، ورفض الجهاز الفنى المجازفة به، وتم استبداله على الفور بمجرد شعوره بآلام فى العضلة الخلفية. كما يخضع محمود وحيد لبرنامج تأهيلى لتجهيزه للعودة إلى المشاركة فى المران الجماعى بعد شكواه من كدمة فى وجه القدم.

ورفض الجهاز الطبى الاستعجال فى عودة وحيد، والاطمئنان بشكل أكبر على جاهزيته. وبدأ «وحيد» تنفيذ برنامج تأهيلى، حيث يخضع لجلسات فى الجيم، ويخضع لفحص طبى جديد، للتأكد بشكل نهائى من جاهزيته والتعرف على فرص مشاركته فى التدريبات.

واشتكى محمود وحيد من كدمة قوية فى وجه القدم خلال مشاركته فى المران الذى سبق مواجهة بلاتينيوم. كما تواصل الجهاز الطبى مع أطباء ألمان خلال الساعات الماضية، للاستقرار على الطبيب الذى سيقوم بإجراء جراحة وتر أكيلس لسعد سمير، مدافع الفريق، الذى تعرض للإصابة خلال مشاركته فى مباراة بلاتينيوم.

وكشفت الأشعة، التى أجراها سعد سمير، تعرضه لقطع فى وتر أكيلس، ويستعد لإجراء جراحة، فيما يحدد الطبيب الذى سيجرى له الجراحة فترة غيابه عن الملاعب، ويسعى الجهاز الطبى للاستقرار على الخبير الذى سيقوم بإجراء الجراحة لتحديد موعد السفر إلى ألمانيا.

فى سياق آخر، يختتم الفريق الكروى تدريباته اليوم «الثلاثاء» استعداداً لمواجهة مصر المقاصة ويؤدى الفريق مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، على أن يعقبه إعلان رينيه فايلر، المدير الفنى، قائمة الفريق التى تتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت استعدادا لمواجهة المقاصة، كما شهد مران أمس «الاثنين» تصعيد محمد عبدالمنعم، مدافع فريق الشباب بالنادى، وذلك لتدعيم الدفاع فى مواجهة الفريق الفيومى بعد إصابة سعد سمير بقطع فى وتر أكيلس.

وخاض اللاعب عبدالمنعم تدريبات استشفائية فى المران بسبب مشاركته فى لقاء القمة أمام الزمالك الأحد مع فريق الأهلى 1999 التى فاز فيها الأهلى بهدفين مقابل هدف وحيد فى لقاء الدور الثانى بدورى القطاعات.