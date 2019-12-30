ريال مدريد يسعى لخطف نجم الدوري الإنجليزي وبرشلونة السابق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

يزعم أن أداما تراوري جناح ولفرهامبتون واندررز ظهر كهدف محتمل في انتقال ريال مدريد.

منذ بداية الموسم ، أسس تراوري نفسه كأحد أكثر اللاعبين تحسنا في الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث ساهم بأربعة أهداف وأربعة تمريرات من 19 مباراة خاضها.

Advertisements

تعزى سرعة تقدمه إلى حد كبير إلى تأثير نونو إسبيريتو سانتو ، الذي كان مستعدًا لدفع رسوم قياسية للنادي للاعب البالغ من العمر 23 عامًا عندما حصل الذئاب على الترقية إلى الدرجة الأولى في عام 2018.

ومع ذلك ، وفقًا للتقارير الواردة في أسبانيا ، فإن تطور المهاجم لم يلاحظه أحد من قبل ريال مدريد حيث يدرس من سيستهدفه خلال عام 2020.

على الرغم من اتصالات تراوري مع برشلونة ، يُزعم أن لوس بلانكوس قد يكون مستعدًا لتقديم مقاربة كبيرة للمال خلال الصيف.

لا يزال أمام تراوري ثلاث سنوات ونصف العقد المتبقي في ولفرهامبتون الإنجليزي.