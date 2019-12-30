ريال مدريد يسعى لخطف نجم الدوري الإنجليزي وبرشلونة السابق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
يزعم أن أداما تراوري جناح ولفرهامبتون واندررز ظهر كهدف محتمل في انتقال ريال مدريد.
منذ بداية الموسم ، أسس تراوري نفسه كأحد أكثر اللاعبين تحسنا في الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث ساهم بأربعة أهداف وأربعة تمريرات من 19 مباراة خاضها.
تعزى سرعة تقدمه إلى حد كبير إلى تأثير نونو إسبيريتو سانتو ، الذي كان مستعدًا لدفع رسوم قياسية للنادي للاعب البالغ من العمر 23 عامًا عندما حصل الذئاب على الترقية إلى الدرجة الأولى في عام 2018.
ومع ذلك ، وفقًا للتقارير الواردة في أسبانيا ، فإن تطور المهاجم لم يلاحظه أحد من قبل ريال مدريد حيث يدرس من سيستهدفه خلال عام 2020.
على الرغم من اتصالات تراوري مع برشلونة ، يُزعم أن لوس بلانكوس قد يكون مستعدًا لتقديم مقاربة كبيرة للمال خلال الصيف.
لا يزال أمام تراوري ثلاث سنوات ونصف العقد المتبقي في ولفرهامبتون الإنجليزي.
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