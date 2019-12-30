روما يقترب من حسم صفقة سمولينج نهائياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

يقال إن روما يختتم التوقيع الدائم على مدافع مانشستر يونايتد كريس سمولينج.



اعتُبر الإنجليزي فائضاً على المتطلبات في يونايتد خلال الصيف وسُمح له لاحقًا بالانضمام إلى روما على سبيل الإعارة في حملة 2019-20.

كان اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في وضع مثير للإعجاب بالنسبة للجانب الإيطالي هذا المصطلح ، حيث سجل هدفين في 12 مباراة في دوري الدرجة الأولى ، حيث قدم سلسلة من العروض القوية.

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كشف مدير فريق روما مورغان دي سانكتيس مؤخرًا عن رغبة النادي في التعاقد مع لاعب الوسط في صفقة دائمة.

يُعتقد أن سمولينج منفتح على البقاء في إيطاليا ، وفي الوقت نفسه ، ووفقًا لجريدة Gazzetta dello Sport ، فإن الناديين يجريان محادثات متقدمة بشأن صفقة في يناير.

يزعم التقرير أن الغجر على استعداد لدفع 13 مليون جنيه إسترليني مقدمًا للمدافع السابق غير المنتمي إلى الدوري مع 2.5 مليون جنيه إسترليني إضافية في شكل مكافآت ، على الرغم من أن يونايتد يحتفظ به مقابل أقرب من 17 مليون جنيه إسترليني.

ومع ذلك ، يُعتقد أنه يمكن قريباً التوصل إلى اتفاق مع اللاعب المعني المعني بتوقيع عقد مدته خمس سنوات في روما.

حقق سمولينج 323 مباراة مع يونايتد منذ وصوله إلى ملعب أولد ترافورد في عام 2010.