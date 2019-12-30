برشلونة يعتبر تييري هنري مدرب المستقبل للفريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

أشارت بعض التقارير إلى أن المدرب الفرنسي تييري هنري كهدف إداري محتمل لبرشلونة خلفاً لفالفيردي.



على الرغم من أن العمالقة الكتالونية يجلسون على قمة جدول الدوري الأسباني ، إلا أن إرنيستو فالفيردي يجد نفسه تحت الضغط للحفاظ على وظيفته في كامب نو على المدى الطويل.

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رغم عدم وجود أي احتمال بحدوث تغيير وشيك ، إلا أنه على ما يبدو لم يمنع التسلسل الهرمي للنادي من التفكير في بدائل محتملة.

وفقًا للرياضة ، لا يزال هنري مدروسًا للغاية وراء الكواليس بعد فترة قضاؤه في برشلونة خلال المراحل الأخيرة من مسيرته في اللعب.

في حين تحمل هنري موجة كارثية في موناكو العام الماضي ، تم تعيين الفرنسي منذ ذلك الحين كرئيس لمونتريال إمباكت ، في حين أنه يمكن أيضًا أن يدعو على العمل كمساعد لروبرتو مارتينيز مع بلجيكا.

يشير التقرير إلى أن مسؤولي برشلونة يريدون من مديرهم القادم أن يحظى بتقدير أفضل لقيم النادي ومهاجمة كرة القدم.